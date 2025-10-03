Giovanni Grasso | difendere e valorizzare il volontariato dell’emergenza-urgenza è il mio impegno per la Toscana

Lanazione.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 3 ottobre 2025 –  Giovanni Grasso: difendere e valorizzare il volontariato dellemergenza-urgenza è il mio impegno per la toscana Il candidato di “Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente” presenta quattro proposte legate all’associazionismo e al volontariato sanitario “Croce Rossa, Croce Bianca, Misericordie e tutte le associazioni di volontariato che operano nell’emergenza-urgenza rappresentano il cuore pulsante della nostra Toscana – afferma Giovanni Grasso, candidato di “Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente”. Senza di loro il sistema dei soccorsi non sarebbe lo stesso: garantiscono ogni giorno professionalità, dedizione e umanità a migliaia di cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

