Giovani in azzurro | Nicolussi Caviglia e Cambiaghi tra i 27 di Gattuso

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso rilancia la corsa al Mondiale 2026 con un elenco di 27 giocatori nel quale spiccano le prime convocazioni di Hans Nicolussi Caviglia e Nicolò Cambiaghi, protagonisti delle prossime sfide contro Estonia e Israele dell’11 e 14 ottobre. Verso le sfide di Tallinn e Haifa La doppia trasferta in terra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

