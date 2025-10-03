Giovani in azzurro | Nicolussi Caviglia e Cambiaghi tra i 27 di Gattuso

La Nazionale guidata da Gennaro Gattuso rilancia la corsa al Mondiale 2026 con un elenco di 27 giocatori nel quale spiccano le prime convocazioni di Hans Nicolussi Caviglia e Nicolò Cambiaghi, protagonisti delle prossime sfide contro Estonia e Israele dell’11 e 14 ottobre. Verso le sfide di Tallinn e Haifa La doppia trasferta in terra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Giovani in azzurro: Nicolussi Caviglia e Cambiaghi tra i 27 di Gattuso

In questa notizia si parla di: giovani - azzurro

Open Stefanini, a Porto Azzurro trionfo dei giovani TC Carmignano under 16 e 18

L’A.C. Trento festeggia i suoi giovani talenti: Corradi in azzurro, Muça con l’Albania

Il premio assegnato dal Panathlon Club Trieste all’azzurro vincitore delle Paralimpiadi di tennis tavolo a Parigi che si è rivolto ai giovani: «Spero di riuscire a trasmettere ai ragazzi che mi seguono l’importanza dello sport e dei sogni» - facebook.com Vai su Facebook

Italia, Nicolussi Caviglia-Cambiaghi e il ritorno di Gabbia / Chi sono i convocati di Gattuso per Estonia e Israele - Milan di domenica sera (20,45 all'Allianz Stadium) il campionato si ferma per lasciare spazio alle partite di qualificazione per i Mondiali del 2026 i ... Lo riporta affaritaliani.it

Nazionale, Gattuso convoca Nicolussi Caviglia e Cambiaghi. Esposito c’è, tornano Coppola e Gabbia - Milano – Anche nella seconda lista di convocati di Gattuso, dopo il primo elenco di settembre con il lancio dei giovani Pio Esposito, Leoni e Fabbian, non mancano le novità: ci sono il fantasista del ... msn.com scrive