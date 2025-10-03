ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato a Nesima. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato del Commissariato di Nesima ha denunciato un giovane di Misterbianco per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto durante una mirata attività di polizia giudiziaria. La perquisizione nell’abitazione. Gli agenti si sono recati in un’abitazione di Misterbianco per notificare alcuni atti a una donna residente. Al loro arrivo, dopo aver spiegato il motivo della visita al convivente della donna, gli agenti hanno incontrato anche un altro giovane, un diciannovenne del posto, che si è presentato come fratello della donna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Giovane di Misterbianco tenta di nascondere la droga all'arrivo della polizia: denunciato