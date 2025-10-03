di Francesco Zuppiroli Una rete di salvataggio. Come quella tesa sotto i trapezisti che volteggiano a decine di metri di altezza. Una rete ’della salvezza’ le cui maglie non sono di corda, ma di muscoli e sangue: persone unite dal medesimo proposito di mettere in salvo da un matrimonio combinato e da un’esistenza di coercizioni e soprusi una giovane ragazza di origini bangladesi, residente da anni a Rimini. Una rete di "consulenti, avvocati, sanitari e psicologi che hanno fatto squadra in una maniera straordinaria per aiutare questa giovane a sfuggire all’incubo". Sono loro i protagonisti coinvolti nell’inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di una madre 42enne e di un padre 55enne, accusati di maltrattamenti in famiglia e costrizione e induzione al matrimonio della propria figlia ventenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane costretta a sposarsi: "Così l’abbiamo aiutata a sfuggire dall’incubo"