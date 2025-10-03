Il conto alla rovescia è terminato. Domenica prende il via la stagione di serie A2 del Tennis Giotto. La prima squadra maschile e la prima squadra femminile del circolo aretino saranno entrambe impegnate nel secondo più importante campionato nazionale. Si comincia con la prima fase a gironi a confronto con avversarie da tutta la penisola. A rompere il ghiaccio tra le mura di casa saranno le ragazze che, a partire dalle 9 ospiteranno il Tc Cagliari sui campi di via Divisione Garibaldi. La rosa, capitanata da Jacopo Bramanti, alternerà in campo Rachele Bacciarini, Camilla Gennaro, Matilde Mariani, Carlotta Melani, Gaia Squarcialupi, Bianca Vannelli, la ceca Aneta Laboutkova e la tedesca Anna Gabric, con un gruppo giovane ma competitivo dove esperienza internazionale e talento casalingo vengono unite con l’obiettivo di dar seguito al percorso di crescita sportiva ai massimi livelli del tennis italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giotto al doppio debutto. Domenica inizia la serie A2