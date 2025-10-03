Giorni il viaggio interiore per immagini di Stefano Tommasi

BARGA Un amico di Barga e un artista che a Barga ha molti estimatori e che la cittadina sente un po’ suo. Barga si prepara, così, ad accogliere " GIORNI ", la nuova mostra fotografica di Stefano Tommasi, un percorso visivo e interiore che sarà visitabile da domani fino al 1° novembre nell’Atrio del Palazzo Comunale. L’inaugurazione è fissata per le 17. "GIORNI" è un viaggio: un itinerario intimo e silenzioso attraverso stagioni, ore e sentimenti. Un racconto delicato che si traduce in immagini capaci di far emergere emozioni profonde e di suggerire una riflessione rispetto alla capacità di vivere e di sognare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

