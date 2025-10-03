Giornate Fai d' Autunno | alla scoperta della Lanterna del Montorsoli

Messinatoday.it | 3 ott 2025

 Tornano, sabato 11 e domenica 12 ottobre, le Giornate Fai d'Autunno con 700 aperture straordinarie in 350 città italiane in occasione della cinquantesima edizione.Si tratta di una Festa una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni FAI e dai Gruppi FAI sul territorio, con l’importante. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

