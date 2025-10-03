Giornate Fai d’autunno 2025 | tutti i siti aperti nel Chietino

Torna anche quest’anno il weekend dedicato alle giornate Fai, alla scoperta dei luoghi del cuore a noi vicini. L’evento si terrà nel fine settimana dell’11 e 12 ottobre 2025 e si svolgerà in diversi paesi del Chietino e nel resto dell’Abruzzo.Tanti i luoghi da visitare, diversi dei quali si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

Giornate Fai d'autunno 2025, i tesori da scoprire e visitare a Viterbo e nel Lazio

Festival d’Autunno tra Navigli e Ticino “Un territorio da vivere, un’esperienza da ricordare” Nei weekend del 4-5 e 11-12 ottobre, il territorio Tra Navigli e Ticino si anima con il Festival d’Autunno: quattro giornate di natura, cultura e gusto pensate per scoprire la - facebook.com Vai su Facebook

Groupama Assicurazioni per le giornate Fai d'autunno 2025. - X Vai su X

Giornate Fai di autunno: ecco le aperture previste a Parma e Busseto sabato 11 e domenica 12 ottobre - Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate Fai di Autunno, l’evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI- gazzettadiparma.it scrive

Giornate Fai in Calabria, da Badolato a Scigliano: tantissimi i posti magici - Oltre 700 luoghi eccezionali , solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI ... Come scrive calabria.gazzettadelsud.it