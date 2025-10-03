Giornate Fai d’autunno 2025 | tornano le aperture speciali nei luoghi del cuore

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 torna in tutta Italia la quattordicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno. Organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, questo evento è uno degli appuntamenti più amati e significativi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

