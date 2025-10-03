Giornate dell’olio al femminile | 3 giorni di incontri ed escursioni tra oliveti e territorio
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre Sciacca ospita la rassegna internazionale “Giornate dell’olio al femminile” promossa dall’associazione nazionale Città dell’olio – Regione Sicilia in collaborazione con il Comune. Fino a domenica 5 ottobre la città ospiterà conferenze, escursioni e momenti di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Siamo lieti di comunicare la partecipazione alle "Giornate dell'Olio al Femminile", una prestigiosa rassegna internazionale dedicata alle figure femminili dell'olivicoltura e dell'olio, che si terrà a Sciacca (AG) dal 3 al 5 ottobre 2025 . L'iniziativa, promossa dall'As