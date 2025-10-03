Giornata mondiale delle persone anziane convegno all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli

Nel salone dell’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,  sabato 4 ottobre alle 10,15 si tiene un congresso in occasione della Giornata Mondiale delle Persone Anziane, presieduto da Natale Gaspare De Santo, Arturo Martorelli, Paolo Ciambelli e Francesco Rossi.  Dopo il saluto introduttivo di Arturo Martorelli interverranno, per l’Associazione europea dei professori emeriti, il presidente  della Sezione “I Vecchi nella nostra società” e professore emerito dell’università Vanvitelli, Natale Gaspare De Santo (“Conseguire l’armonia intergenerazionale mettendo al centro le esigenze dei giovani e dei vecchi”), Paolo Ciambelli   (“Il ruolo dei professori emeriti nell’Università di Salerno”) e Francesco Rossi, professore emerito dell’università Luigi Vanvitelli (“L’Università Age Friendly”). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

