Giornata Mondiale della Vista | screening gratuiti a Brindisi giovedì 9 ottobre

BRINDISI - L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Brindisi, organizza e attua la “Giornata Mondiale della Vista”, un'iniziativa promossa e finanziata dalla Fondazione Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.Molti sono i casi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale

31 Luglio, Giornata Mondiale dell’Orgasmo – Il Manuale di Sopravvivenza per l’Uomo Moderno.

19 agosto, giornata mondiale della fotografia. Gli scatti spettacolari: il Monviso da Livorno e la Vespucci dal Forte

Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

Oggi, nella Giornata Mondiale dei Nonni, vi raccontiamo la storia di Lorenzo. Ha 30 anni, è autista di Start Romagna a Ravenna ed è un vero “nipote d’arte”: entrambi i suoi nonni guidavano autobus a Caserta. C’è una foto che li unisce: il nonno materno af - facebook.com Vai su Facebook

2 ottobre 2025: giornata mondiale della #nonviolenza #GiornataMondiale #StopViolenza #ConsiglioRegionaleLazio #2Ottobre - X Vai su X

Giornata Mondiale della Vista 2025: screening gratuiti a Varese per la prevenzione delle patologie oculari - In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2025, che si celebra ogni anno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione della cecità e delle patologie oculari, la Sezione Territoriale ... Come scrive varesenews.it

Giornata Mondiale della Vista, il 9 e il 10 ottobre visite, incontri e punti informativi a Siena - Il 9 ottobre, ricorre la Giornata Mondiale della Vista: l’iniziativa è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la P ... Segnala antennaradioesse.it