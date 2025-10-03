Giornata meningite D’Avino Fimp | Può essere letale per bimbi e adolescenti

(Adnkronos) – La meningite "è una di quelle malattie gravi che può essere letale per bambini e adolescenti" e "contro la quale esiste un vaccino sicuro ed efficace". In Italia esistono in commercio "2 vaccini contro alcuni sierotipi del batterio che determina la malattia (meningococco); il sierotipo B e 4 sierotipi associati ACWY. La vaccinazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

