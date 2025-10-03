Giornata meningite alto tasso mortalità e gravi conseguenze Scheda

3 ott 2025

(Adnkronos) – "Devastante" e caratterizzata da "un alto tasso di mortalità" e in grado di determinare "gravi conseguenze a lungo termine". Per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la meningite rimane una minaccia significativa per la salute globale. A preoccupare in particolare medici e autorità sanitarie, per via del suo grave impatto, è la meningite batterica: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Giornata meningite, D’Avino (Fimp): “Può essere letale per bimbi e adolescenti”

