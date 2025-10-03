Giornata di scioperi sindaco Cuffaro Dc | La Schlein smetta di usare i lavoratori per demolire le istituzioni
“La Schlein smetta di usare i lavoratori per demolire le istituzioni, e, si ricordi che senza regole non c’è democrazia”. E’ quanto dichiara il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, a margine della giornata di scioperi che ha coinvolto l’intero Paese.“Questa mattina abbiamo assistito a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
