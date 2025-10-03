Giornata di scioperi sindaco Cuffaro Dc | La Schlein smetta di usare i lavoratori per demolire le istituzioni

Agrigentonotizie.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “La Schlein smetta di usare i lavoratori per demolire le istituzioni, e, si ricordi che senza regole non c’è democrazia”. E’ quanto dichiara il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, a margine della giornata di scioperi che ha coinvolto l’intero Paese.“Questa mattina abbiamo assistito a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - scioperi

Giornata di scioperi, studenti in manifestazione in piazzale Alpini - Foto

Cortei pro Pal, giornata di scontri a Milano, autostrada bloccata a Bologna e disagi per gli scioperi

Cerca Video su questo argomento: Giornata Scioperi Sindaco Cuffaro