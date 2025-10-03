Giornata del Contemporaneo Amaci 2025 | incontro con Valentina Valentini sul lavoro di Bill Viola
In occasione della ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo Amaci – la grande manifestazione che ogni anno l'Associazione dei Musei d'arte contemporanea italiani dedica alla promozione della cultura contemporanea – è realizzata con il sostegno della Direzione generale creatività.
Una vela per la Giornata del Contemporaneo
La formazione al centro della 21esima Giornata del Contemporaneo
Giornata del contemporaneo 2025: un incontro con Valentina Valentini sul lavoro di Bill Viola
Sabato 4 ottobre alle ore 9.00, in occasione della XXI Giornata del Contemporaneo, si inaugura al Bar Caffetteria 10punto5 di Termoli la mostra del maestro Bruno Aller. A cura del Centro Culturale "IL CAMPO" e Renato Marini, l'esposizione resterà aperta fino
Torna il 4 ottobre la GIORNATA DEL CONTEMPORANEO di AMACI, con aperture gratuite dei 26 musei associati e oltre mille realtà in tutta Italia. L'immagine guida di questa ventunesima edizione è realizzata dal collettivo Atelier dell'Errore.
A Sanremo la Giornata del Contemporaneo: domani visita allo studio e alla casa d'artista di Giuseppe "Pipin" Ferrari - Come ogni anno, ritorna la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani.
Giornata del Contemporaneo 2025: l'arte italiana apre le porte a tutti - A Como la Pinacoteca ad ingresso gratutito per la giornata del 4 ottobre, altri appuntamenti allo spazio The Art Company e ad Albavilla