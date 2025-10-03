Giorgio Panariello ricorda Remo Girone a Tale e Quale Show | Gli mando un abbraccio

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la diretta di Tale e Quale Show, Giorgio Panariello ha voluto ricordare Remo Girone, scomparso oggi a 76 anni. L'attore era stato ospite fisso di Torno Sabato negli anni 2000. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgio - panariello

Giorgio Panariello a teatro. Date, orari e dove acquistare i biglietti

Giorgio Panariello al Teatro Colosseo: "E se domani...", un viaggio comico nel futuro

Giorgio Panariello a Firenze con "E se domani..."

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Panariello Ricorda Remo