giorgia spacchetta le risoluzioni ma le opposizioni non ci cascano

La mossa del centrodestra di presentare due risoluzioni su Gaza non ha cambiato di molto l’atteggiamento delle opposizioni che hanno fatto cadere nel vuoto l’appello di Giorgia Meloni a votare in maniera compatta sul Medioriente, dopo le comunicazioni di Antonio Tajani in Parlamento. Le due risoluzioni del centrodestra su Gaza. Il primo documento delle destre rilanciava soprattutto il riconoscimento dello Stato palestinese “a condizione che Hamas liberi tutti gli ostaggi e rinunci a ogni presenza politica e militare a Gaza e in Cisgiordania”. E poi l’invito, ammorbidito dietro le pressioni della Lega, a valutare in Europa eventuali sanzioni a Israele senza misure generalizzate ai danni della popolazione israeliana, che comprende diversi milioni di arabi e drusi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

