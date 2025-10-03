Giorgia Pacione Di Bello al Wired Next Fest 2025 Trentino | Siamo noi ad avere il controllo non l' AI

Wired.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dialogo insieme alla giornalista Charlotte Matteini sulle nuove generazioni e i problemi legati al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Wired.it

giorgia pacione di bello al wired next fest 2025 trentino siamo noi ad avere il controllo non l ai

© Wired.it - Giorgia Pacione Di Bello al Wired Next Fest 2025 Trentino: “Siamo noi ad avere il controllo, non l'AI”

In questa notizia si parla di: giorgia - pacione

Giorgia, sold out e magia a Siracusa: l’abbraccio più bello - Dopo Sanremo, un tour celebrativo e una nuova energia sul palco: Giorgia sta vivendo una fase intensa e luminosa della sua carriera. dilei.it scrive

“Bello l’anello”, Giorgia benedice due promessi sposi al concerto, ma non si accorge di un’altra proposta - Durante il concerto che Giorgia ha tenuto al Teatro Greco di Siracusa, all'interno del Come saprei live tour che la sta portando in giro per l'Italia, la cantante è stata testimone attiva della ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Pacione Bello Wired