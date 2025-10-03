Giorgia Meloni polemica dopo la pubblicazione di un tweet su Gaza

Undici anni fa, nel pieno di un’escalation militare a Gaza, Giorgia Meloni scriveva su Twitter parole molto chiare: “Un’altra strage di bambini a #Gaza. Nessuna causa è giusta quando sparge il sangue degli innocenti. #Israele e #Palestina #duepopoliduestati”. Un messaggio che allora veniva interpretato come una presa di posizione umanitaria e in linea con un certo pensiero anti-imperialista presente nella destra post-MSI. Oggi, a distanza di oltre un decennio, quel tweet è tornato virale, ma per ragioni opposte: in molti lo rilanciano come prova di un netto cambiamento di rotta della premier, ora considerata una delle leader europee più schierate con Israele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it