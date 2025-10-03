Giorgia Meloni non sa che… L’attacco in diretta Rai in studio cala il gelo | polemiche immediate

“Ha parlato troppo”. Momento di forte tensione durante Re-Start, il talk show di Rai3 condotto da Annalisa Bruchi. Nella puntata del 3 ottobre, la giornalista è stata costretta a interrompere più volte il suo inviato, Alessandro Perozzi, durante un collegamento da Napoli. Protagonista dello scontro in diretta è stato Giuliano Granato, portavoce di Potere al Popolo, che ha trasformato l’intervista in un lungo monologo, chiamando in causa anche la premier Giorgia Meloni. Il collegamento seguiva la giornata di sciopero generale e la manifestazione in solidarietà con Gaza, ma la discussione è rapidamente degenerata, costringendo la conduttrice a intervenire in diretta per ristabilire l’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

