Giorgia Meloni… Grande Fratello Giulia-choc a cena | il gelo tra gli altri poi va a finire così
Nelle prime giornate del Grande Fratello non sono mancati momenti che hanno fatto discutere, e tra i protagonisti che si sono fatti notare spicca senza dubbio la 19enne modella Giulia Soponariu. La concorrente, appena entrata nella Casa più spiata d’Italia, si è resa protagonista di alcune uscite poco felici che hanno costretto gli autori a intervenire con richiami formali. Il primo scivolone è arrivato quasi subito, quando la giovane ha commentato la foto scelta dal programma per le grafiche definendola “una down”. Poco dopo, chiacchierando con la coinquilina Grazia Kendi, Giulia è ricaduta nello stesso errore dicendo: “Scusami, ma sono una down”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
Sfiducia a von der Leyen, tutte le volte che Giorgia Meloni ha tradito l’amica Ursula
Mark #Rutte ha dichiarato al Tg1: "Giorgia Meloni è un leader internazionale di grande caratura, rispettato negli ambienti governativi di tutto il resto del mondo, tra cui, ed è molto importante, dal presidente americano." @ultimora_pol - X Vai su X
Attaccare le mobilitazioni di questi giorni parlando, come ha fatto Giorgia Meloni, di gente che vuole farsi il "week end lungo", significa usare motivazioni miserabili. Era stato annunciato da tempo che se fosse successo qualcosa alla Flotilla sarebbero partite i Vai su Facebook
