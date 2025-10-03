Giorgia Meloni… Grande Fratello Giulia-choc a cena | il gelo tra gli altri poi va a finire così

Nelle prime giornate del Grande Fratello non sono mancati momenti che hanno fatto discutere, e tra i protagonisti che si sono fatti notare spicca senza dubbio la 19enne modella Giulia Soponariu. La concorrente, appena entrata nella Casa più spiata d’Italia, si è resa protagonista di alcune uscite poco felici che hanno costretto gli autori a intervenire con richiami formali. Il primo scivolone è arrivato quasi subito, quando la giovane ha commentato la foto scelta dal programma per le grafiche definendola “una down”. Poco dopo, chiacchierando con la coinquilina Grazia Kendi, Giulia è ricaduta nello stesso errore dicendo: “Scusami, ma sono una down”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it