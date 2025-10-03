Giorgia Meloni al Grande Fratello e scoppia il putiferio | la regia interviene subito richiamo immediato
Era solo questione di tempo prima che nella casa più spiata d’Italia scoppiasse la prima polemica. A finire (involontariamente) al centro della bufera è addirittura la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. No, non è entrata nella casa, ma il suo nome è bastato per accendere la miccia di una situazione che ha costretto la produzione del Grande Fratello a un intervento immediato. Tutto è nato da un momento apparentemente innocente e goliardico durante la cena, quando una delle concorrenti ha iniziato a intonare, tra il riso generale, le prime parole di un remix diventato virale anni fa, basato su un celebre discorso politico della leader di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
In questa notizia si parla di: giorgia - meloni
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Giorgia Meloni riempie la piazza: «Con Francesco la filiera capace di dare risposte»
Sfiducia a von der Leyen, tutte le volte che Giorgia Meloni ha tradito l’amica Ursula
Tutti dovrebbero vedere questo film. Anche Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e tutti i direttori dei giornali di destra che hanno avuto parole più dure per la Flotilla e lo sciopero che per Israele. Dovrebbero vederlo insieme ai figli e poi spiegare loro - X Vai su X
Attaccare le mobilitazioni di questi giorni parlando, come ha fatto Giorgia Meloni, di gente che vuole farsi il "week end lungo", significa usare motivazioni miserabili. Era stato annunciato da tempo che se fosse successo qualcosa alla Flotilla sarebbero partite i Vai su Facebook
Giulia Soponariu cita Giorgia Meloni al Grande Fratello/ Perché gli autori la richiamano in confessionale - Giulia Soponariu, dopo gli scivoloni degli scorsi giorni, cita Giorgia Meloni e gli autori del Grande fratello la richiamano subito. Lo riporta ilsussidiario.net
Grande Fratello, Giulia richiamata in confessionale dopo una frase su Giorgia Meloni - Grande Fratello: Giulia Soponariu richiamata in confessionale dopo la canzone su Giorgia Meloni Non passa giorno senza che Giulia Soponariu ... tuttosulgossip.it scrive