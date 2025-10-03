Lo scorso 20 settembre tantissime auto d’epoca hanno illuminato le strade di Montecatini Terme, insieme alle stelle del cielo toscano, quasi a far invidia agli astri per la loro lucentezza. Vere e proprie vetture storiche, che hanno fatto la storia del nostro Paese, custodi e simboli di un tempo in cui le automobili erano oggetti da custodire con cura. Un patrimonio che sfreccia sulle nostre strade, un tesoro su quattro ruote che profuma di storia, design e adrenalina: le auto d'epoca non sono semplici mezzi di trasporto con qualche anno in più, ma autentiche icone che incarnano l'ingegno, la passione e l'eccellenza motoristica, soprattutto quella Made in Italy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gioielli a motore sotto le stelle di Montecatini