Gioielli a Ballando Codacons denuncia Erra per spot nascosto

La segnalazione del Codacons all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha acceso i riflettori su un presunto caso di pubblicità occulta che coinvolgerebbe Rossella Erra, giudice popolare di “Ballando con le Stelle”. Al centro del dossier, le immagini dei gioielli mostrati su Instagram e poi in diretta, senza alcuna indicazione promozionale esplicita. L’esposto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gioielli a Ballando, Codacons denuncia Erra per spot nascosto

In questa notizia si parla di: gioielli - ballando

Il #paese sostiene la nostra Martina Colombari a Ballando con le stelle ambasciatrice della Città di Riccione e dell’energia romagnola! aiutaci anche tu basta un like #likeperMartina - facebook.com Vai su Facebook

"Ballando con le Stelle", Rossella Erra e la storia su Instagram: perché ha fatto infuriare il Codacons - Nel documento, visionato dall’ Adnkronos, l’associazione dei consumatori segnala che, nella puntata andata in onda il 27 settembre, Erra avrebbe prima pubblicato una storia su Instagram mostrando i ... Secondo lasicilia.it

Carrello della spesa, aumenti record negli ultimi 6 anni: dall'olio a caffè e burro, prezzi saliti anche del 600%. Il Codacons: «Indaghi l’Antitrust» - Un’inspiegabile impennata dei prezzi: negli ultimi 6 anni il carrello della spesa si è trasformato in un salasso per le famiglie. Scrive leggo.it