GINNASTICA RITMICA | Alessia Maurelli bronzo olimpico ritiro e futuro delle Farfalle
FOCUS – GINNASTICA RITMICA: intervista con Alessia Maurelli, storica capitana delle Farfalle azzurre, intervenuta al Ferrara Sport Festival 2025. Dopo una carriera ricca di medaglie olimpiche, mondiali ed europee, nel dicembre 2024 ha annunciato il suo ritiro, aprendo un nuovo capitolo nel 2025 come formatrice e ambasciatrice della ginnastica ritmica. Insieme ad Alice Liverani ripercorriamo i momenti più intensi della sua carriera e affrontiamo i temi più attuali: Il ricordo delle grandi vittorie e la responsabilità di guidare la Nazionale Le emozioni e le difficoltà della decisione di ritirarsi La nuova vita tra eventi, stage e progetti per i giovani Il dibattito aperto sul caso Maccarani e sul futuro del movimento ritmico Le prospettive per la ginnastica italiana e i messaggi alle nuove generazioni Un viaggio tra emozioni, riflessioni e visioni per il futuro delle Farfalle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it
