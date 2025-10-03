Ginnastica | a cagliari Carolina Carlucci si mette in luce agli Italiani

A Cagliari la Ginnastica Biancoverde ha preso parte ai campionati nazionali assoluti federali, con il tecnico federale Giacomo Zuffa e la ginnasta Carolina Carlucci (nella foto) che, dopo essersi qualificata alla trave come specialista, ha centrato entrambe le prove, ottenendo il 16esimo posto a livello italiano della classifica di specialità. Alla gara hanno partecipato le migliori atlete della squadra nazionale italiana. Siccome per Carolina è stata la sua prima volta a un campionato assoluto con quattro giorni di trasferta in Sardegna, con due giornate di prova alternate a due di gara, l’esperienza è stata molto formativa e l’aiuterà sia nelle prove di campionato individuale all around che nella prossima stagione agonistica con la squadra che militerà in serie A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

