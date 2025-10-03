Giletti, noto conduttore tifoso della Juve, ha inquadrato con queste parole l’avvio di stagione bianconero. Ecco le sue dichiarazioni. Ai microfoni di Radio Bianconera, il conduttore tifoso bianconero Massimo Giletti ha parlato così del momento della Juve. JUVE – «Mentre quella di Motta era smarrita, questa è tutt’altro. Poi se vogliamo essere onesti, come avevo detto, questa è una Juve che non ha possibilità di ambire ad altro che ad arrivare tra le prime quattro. Ha solo Locatelli in regia, possiamo chiedergli di fare 60 partite? Se esce, c’è Koopmeiners e abbiamo visto che è la controfigura di se stesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Giletti non si nasconde: «Tudor è l'unica garanzia di juventinità che hai. Il problema è la qualità dei giocatori, bisogna avere il coraggio di dirlo!»