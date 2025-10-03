Gilda degli insegnanti | No alla scuola azienda sì alla didattica
A Rimini è in corso l’assemblea nazionale della Gilda degli Insegnanti, l’appuntamento che ogni anno riunisce i coordinatori provinciali provenienti da tutta Italia. L’incontro è occasione per discutere di scuola e del ruolo che il corpo docente continua a svolgere nella società. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: gilda - insegnanti
“Riaperture tra nodi irrisolti”, la Gilda degli Insegnanti richiama la politica su scuola e istruzione
A Bolzano insegnanti in rivolta contro burocrazia e stipendi bassi: bloccate tutte le gite scolastiche e attività extrascolastiche. Castellana (Gilda): “Sia da monito per tutti”
Concorso scuola PNRR3, Gilda degli Insegnanti: fotocopia dei precedenti, con gli stessi partecipanti che hanno superato prove del PNRR1 o PNRR2
Gilda Insegnanti Vicenza - facebook.com Vai su Facebook
FMOF: la Gilda degli Insegnanti non firma il contratto integrativo. Progressiva riduzione dei fondi destinati ai docenti. https://shorturl.at/PwVGO - X Vai su X
Fondi MOF, la Gilda non firma il rinnovo. Castellana: “Le nostre proposte non sono state accolte” - La Gilda degli Insegnanti non ha sottoscritto il Contratto Nazionale Integrativo che individua la ripartizione delle risorse FMOF per l’anno scolastico 2025- Lo riporta orizzontescuola.it
Reclutamento, Castellana (Gilda): “Chiediamo al Parlamento riforma chiara per procedure trasparenti” - Unams protagonista all'audizione presso la VII Commissione Istruzione del Senato, chiamata a discutere il Disegno di Legge AS. orizzontescuola.it scrive