Giansanti e Magini dal Campionato Italiano di Polo al Mondiale USA | La Nazionale l' emozione più grande

Il Campionato Italiano di Polo per lanciarsi verso il Mondiale di Arena Polo negli USA, a Crozet e Charlottesville, in Virginia. Il capitano della Nazionale Stefano Giansanti e Giordano Flavio Magini, protagonisti in questi giorni al Roma Polo Club, sono volati negli Stati Uniti, dove l’Italia debutterà martedì 7 in un girone con Stati Uniti e Guatemala. Tutta l’Italia del Polo, riunita in questi giorni nella Capitale, farà il tifo per la squadra completata da Mariano Raigal (Alessandro e Federico Puyana le riserve) e guidata dal Ct Franco Piazza e dal capo equipe Alessandro Giachetti. «Per l’Italia è un grande orgoglio esserci – le parole di Giansanti, capitano e giocatore più rappresentativo –. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

