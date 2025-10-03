Giampiero Mughini | Ho una malattia rarissima sono stato male Ballando con le Stelle? In giuria quasi tutti maleducati con me

Ospite a La Volta Buona, Giampiero Mughini si lascia andare a un racconto sincero del momento difficile che sta vivendo. «Ho avuto problemi di salute. Il medico è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giampiero Mughini: «Ho una malattia rarissima, sono stato male. Ballando con le Stelle? In giuria quasi tutti maleducati con me»

In questa notizia si parla di: giampiero - mughini

“Costretto a venderli, un colpo al cuore”. Giampiero Mughini choc: sparito dalla tv, come vive oggi

Giampiero Mughini vende la sua collezione di libri: “Non ho soldi, è necessario. Nessuno mi vuole in tv”

Giampiero Mughini caduto in rovina: "Vendo i miei libri per mangiare. Dopo la malattia, gli amici sono spariti"

++ Mughini: “Non mi fanno più lavorare, sto vendendo libri perché ho bisogno di soldi” ++ Giampiero Mughini, 85enne giornalista e scrittore, volto noto della televisione e tifoso juventino appassionato, ha detto al Foglio di essere senza soldi e senza lavoro. Ne - facebook.com Vai su Facebook

Tullio Terni pagò due volte il prezzo dell'essere ebreo. Ne "Il professore ebreo perseguitato due volte" Pierluigi Battista racconta la storia di una doppia umiliazione. Di Giampiero Mughini - X Vai su X

Giampiero Mughini torna a parlare della malattia e delle difficoltà economiche: "Mai chiesto niente a nessuno"" - Il giornalista e scrittore torna a parlare della sua delicata situazione nel salotto de La Volta Buona con Caterina Balivo, svelando nuove verità: cosa ha detto ... Segnala libero.it

Giampiero Mughini chi è e malattia: “Ho una patologia rarissima”/ “Da quando sono malato la tv mi evita” - Malattia Giampiero Mughini, di cosa soffre il conduttore: "Ho una patologia molto rara e in tv non mi chiamano più" ... Si legge su ilsussidiario.net