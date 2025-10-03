Giampieri Mughini fa chiarezza | Sui giornali tutte fesserie non ho venduto i libri perché sono senza soldi

Ospite a La Volta Buona nella puntata del 3 ottobre, Giampiero Mugnini fa chiarezza sulla sua intervista rilasciata a Il Foglio qualche giorno fa. Il giornalista ha smentito il fatto di aver venduto gran parte della sua collezione di libri perché non ha soldi: "Non sono le parole che ho usato io". 🔗 Leggi su Fanpage.it

