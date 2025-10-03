ghost of yotei svela il destino di jin sakai dopo 329 anni da ghost of tsushima

Il mondo dei videogiochi continua a evolversi, portando alla luce nuove narrazioni che si intrecciano con le storie del passato. Tra queste, spicca Ghost of Yotei, un sequel che si ispira all’universo di Ghost of Tsushima. Ambientato in Ezo (attuale Hokkaido) nel 1603, questo titolo ripropone temi legati alla mitologia giapponese e alle leggende della regione, mantenendo vivo il ricordo dell’eroe Jin Sakai. In questo approfondimento saranno analizzati i principali elementi narrativi e le connessioni tra i due capitoli, evidenziando come il nuovo gioco si inserisca nel contesto storico e culturale del Giappone feudale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

