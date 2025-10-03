Ghost of Yotei il nuovo video presenta la modalità Watanabe ed esalta la musica esclusiva
Sucker Punch ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Ghost of Yotei, che introduce la Modalità Watanabe, un’aggiunta pensata per trasformare radicalmente l’esperienza di gioco attraverso la musica. Dopo le modalità Kurosawa e Miike, anch’esse dedicate a grandi registi giapponesi, arriva ora una terza visione firmata da Shin’ichir? Watanabe, icona dell’animazione e della regia. L’idea è quella di offrire un viaggio con un’atmosfera completamente diversa, grazie a sei tracce lo-fi inedite, prodotte da alcuni tra i migliori artisti della scena e selezionati personalmente da Watanabe. Questi brani, a differenza delle colonne sonore tradizionali, non cambiano a seconda delle situazioni ma scorrono in sequenza, come una playlist meditativa che accompagna ogni momento: dai menu all’esplorazione, fino ai combattimenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it
