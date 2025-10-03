Ghost of Yotei | Come portare al massimo la Lama del Lupo

Gamerbrain.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lama del Lupo è l’arma simbolo dell’inizio dell’avventura di Atsu. Non si tratta di una semplice katana: è un dono del padre, costruito per proteggerla e per accompagnarla lungo tutto il suo cammino. A differenza di altre armi, questa spada può essere migliorata più volte, diventando sempre più potente e sbloccando, una volta portata al livello massimo, il prestigioso trofeo “Come padre, come figlia”. Potrebbe interessarti anche consigli e strategie per sopravvivere a Ezo I quattro livelli di potenziamento. Per ottenere la versione definitiva della Lama del Lupo servono materiali specifici, reperibili in diverse zone del mondo di gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

ghost of yotei come portare al massimo la lama del lupo

© Gamerbrain.net - Ghost of Yotei: Come portare al massimo la Lama del Lupo

In questa notizia si parla di: ghost - yotei

Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima

Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi di Sucker Punch

Ghost of Yotei, l’assenza di cover per la PS5 originale ha deluso molti giocatori

ghost of yotei portareGhost of Yotei: Come portare al massimo la Lama del Lupo - Non si tratta di una semplice katana: è un dono del padre, costruito per proteggerla ... Da gamerbrain.net

ghost of yotei portareGhost of Yotei: Come potenziare la Lama del Lupo - La Lama del Lupo è una delle prime armi che Atsu riceve all’inizio della sua avventura in Ghost of Yotei. Da techgaming.it

Cerca Video su questo argomento: Ghost Of Yotei Portare