La Lama del Lupo è l’arma simbolo dell’inizio dell’avventura di Atsu. Non si tratta di una semplice katana: è un dono del padre, costruito per proteggerla e per accompagnarla lungo tutto il suo cammino. A differenza di altre armi, questa spada può essere migliorata più volte, diventando sempre più potente e sbloccando, una volta portata al livello massimo, il prestigioso trofeo “Come padre, come figlia”. Potrebbe interessarti anche consigli e strategie per sopravvivere a Ezo I quattro livelli di potenziamento. Per ottenere la versione definitiva della Lama del Lupo servono materiali specifici, reperibili in diverse zone del mondo di gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Ghost of Yotei: Come portare al massimo la Lama del Lupo