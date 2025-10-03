Ghali contro i rapper che non parlano di Palestina | Lo fate per 3 motivi | tutte scuse e stro*** Se tacete siete per il genocidio

«Il rap è morto» secondo Ghali e con lui i rapper, che non dovrebbero più neanche farsi chiamare così, con tutte le scuse che accampano quando gli viene chiesto perché non parlano nelle loro canzoni della situazione a Gaza e della Palestina. In una lungo carosello di slide su Instagram, il rapper milanese bolla come «tutte stronzate o scuse» quelle dei colleghi. Per esempio «quella del “io non ho mai fatto politica sui miei profili social quindi perché dovrei farlo ora” oppure “è una storia molto delicata e complicata che va avanti da millenni”». E con lui c’è pure il napoletano Clementino, che se la prende con «i rapper delle classifiche», che su Gaza non si sbilanciano e quindi sono «solo munnezz». 🔗 Leggi su Open.online