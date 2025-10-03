Ghali attacca i rapper in silenzio su Gaza | Tacete per gli sponsor se lo fate siete per il genocidio

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole durissime di Ghali nei confronti dei colleghi rimasti in silenzio nelle ultime settimane. Gli fa eco Clementino: "Mettiteve scuorn". 🔗 Leggi su Fanpage.it

ghali attacca rapper silenzioGhali contro i rapper che non parlano di Palestina: «Lo fate per 3 motivi: tutte scuse e stro***. Se tacete siete per il genocidio» - Il rapper milanese se la prende con gli artisti che, con il loro silenzio sulla questione palestinese, avrebbero ormai ucciso il rap. Da open.online

Ghali furioso con i rapper che non si espongono sulla Palestina: “Il nostro genere è morto” - L’artista ha pubblicato una ventina di post di fila sui social: “Avete paura di non avere soldi e lavoro”. Scrive repubblica.it

