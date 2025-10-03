GF l’ex di Matteo lo smaschera | Pagliaccio sei un bugiardo

Il castello di carte di Matteo Azzali è crollato. Proprio mentre nella Casa del Grande Fratello si ergeva a paladino dei valori contro la superficialità dei coinquilini, una bomba dall’esterno ha polverizzato la sua immagine di uomo tutto d’un pezzo. A sganciarla è stata la sua ex fidanzata, che con un post al veleno sui social ha ribaltato completamente la narrazione del pugile in crisi. L’attacco social che distrugge l’immagine del “bravo ragazzo”. Matteo si lamentava dei “bambini” e minacciava di andarsene per non diventare un “pagliaccio”. Ebbene, proprio con quell’appellativo la sua ex compagna lo ha marchiato a fuoco, raccontando una verità che stravolge ogni cosa. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - GF, l’ex di Matteo lo smaschera: “Pagliaccio, sei un bugiardo”

In questa notizia si parla di: matteo - smaschera

Matteo Grandi (@matteograndi) - X Vai su X

AL SENATO LA VERITA' SULLA UNRWA: HILLEL NEUER SMASCHERA LA MACCHINA DELL'ODIO | di Aldo Torchiaro Aria nuova, anche dai palazzi della politica. E da quelli di una istituzione importante come il Senato, dove il 18 Settembre scorso si è tenut Vai su Facebook

Grande Fratello, Matteo Azzali viene smascherato dalla sua ex: "Ecco cosa ha fatto" - Dopo aver minacciato di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello, l'ex pugile Matteo Azzali è stato duramente attaccato sui social dalla sua ex presunta compagna! Da msn.com

GF, Matteo Azzali è il primo concorrente: su Ig aveva un account da 220mila utenti - A due settimane dall'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, su Canale 5 stanno andando in onda i primi spot e in uno di questi è emerso il nome del primo concorrente: Matteo. Si legge su it.blastingnews.com