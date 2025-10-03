Giulia Soponariu è la più giovane concorrente del Grande Fratello 2025 e sta già combinando qualche piccolo guaio. Allo stesso tempo, non si può dire che non sia una ragazza in grado di comprendere ed entrare nella profondità di determinate cose. Ebbene, come altri, proprio lei è riuscita a capire un vero lato di Grazia Kendi, la quale con le sue parole non è riuscita a trattenere le lacrime. Infatti, Giulia ha portato la sua amica a fare una confessione in giardino, facendo uscire fuori una parte di lei ancora inedita al pubblico e che potrebbe davvero essere interessante. Vediamo insieme cos’è successo in queste ore. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - GF, Giulia è giovane ma furba: così fa uscire il vero lato di Grazia