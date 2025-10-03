GF Giulia è giovane ma furba | così fa uscire il vero lato di Grazia
Giulia Soponariu è la più giovane concorrente del Grande Fratello 2025 e sta già combinando qualche piccolo guaio. Allo stesso tempo, non si può dire che non sia una ragazza in grado di comprendere ed entrare nella profondità di determinate cose. Ebbene, come altri, proprio lei è riuscita a capire un vero lato di Grazia Kendi, la quale con le sue parole non è riuscita a trattenere le lacrime. Infatti, Giulia ha portato la sua amica a fare una confessione in giardino, facendo uscire fuori una parte di lei ancora inedita al pubblico e che potrebbe davvero essere interessante. Vediamo insieme cos’è successo in queste ore. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
In questa notizia si parla di: giulia - giovane
Chi è la bellissima nuova fidanzata di Fedez, la giovane stilista Giulia Honegger
Fedez ha un nuovo amore? Ecco chi è Giulia Honegger, giovane stilista (che tra i follower ha Angelica Montini)
Fedez bacia Giulia Honegger, la storia tra il rapper e la giovane stilista è ormai ufficiale
C'è un giovane talento del nostro Friuli Venezia Giulia che continua a stupire ed emozionare. E quel talento è Lamberto Battiston Campatelli di Pasiano di Pordenone che, dopo i successi nelle arti di musica e poesia, ha conquistato il Premio Eccellenza Narra - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Giulia del GF 2025? Età, origini e vita privata - Età, origini e vita privata della concorrente del Grande Fratello. Secondo tag24.it
Studentessa e modella: Giulia Soponariu è una nuova concorrente del GF - Giulia ha quasi 20 anni ed è una studentessa di Economia e Statistica all'università di Torino. Come scrive grandefratello.mediaset.it