Tra imbarazzo e continui avvicinamenti si continua a parlare di Anita Mazzotta e Jonas Pepe al Grande Fratello. Sebbene Benedetta e Giulio siano coloro che si sono subito avvicinati nella Casa, neanche il tempo di varcare la porta rossa, sono loro i due gieffini più discussi sul punto di vista sentimentale. Tra sguardi e momenti di complicità, sembra che ci sia interesse tra loro. Eppure, mentre c’è chi crea già la ship più appassionante di questa edizione, c’è anche chi dice di frenare tutto. In queste ultime ore ci sono stati degli sviluppi e qualche fan potrebbe aver già cambiato idea! Anita e Jonas al Grande Fratello sempre più vicini, ma alcuni fan frenano. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - GF Anita e Jonas, imbarazzo e confessioni: cosa convince e cosa no