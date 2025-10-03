Gerry Scotti e Stefano De Martino come due ragazzini | continuano a lanciarsi frecciatine al vetriolo ecco l’ultima

Gerry Scotti e Stefano De Martino si stuzzicano a distanza: tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi volano nuove frecciatine che fanno discutere il pubblico. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Stefano De Martino lancia una bella frecciatina a Gerry Scotti: ora sì che lo scontro si fa serio Il clima tra Gerry Scotti e Stefano De Martino continua a farsi frizzante. Negli ultimi mesi i due conduttori non hanno perso occasione per lanciarsi battute pungenti, trasformando la competizione televisiva tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi in una vera e propria sfida di stile. L’ultima replica è arrivata proprio da Scotti, che con ironia ha risposto alle recenti parole del collega napoletano. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Gerry Scotti e Stefano De Martino come due ragazzini: continuano a lanciarsi frecciatine al vetriolo, ecco l’ultima

