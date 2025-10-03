Germania droni sospetti | chiuso nella notte l’aeroporto di Monaco

Nella tarda serata del 2 ottobre l’aeroporto di Monaco di Baviera ha interrotto completamente le operazioni di volo a causa di ripetuti avvistamenti di droni nei pressi dello scalo. A renderlo noto è stata la direzione dell’aeroporto, precisando che la decisione è stata presa dal Controllo del traffico aereo tedesco alle 22.18. L’interruzione ha provocato la cancellazione di 17 partenze, con disagi per circa 3 mila passeggeri, e il dirottamento di 15 voli verso altri aeroporti, tra cui Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Secondo un portavoce della polizia locale, i primi avvistamenti risalgono alle 19. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Germania, droni sospetti: chiuso nella notte l’aeroporto di Monaco

