Germania | chiuso per diverse ore l’aeroporto di Monaco dopo l’avvistamento di droni non identificati
In Germania, chiuso per diverse ore l’aeroporto di Monaco di Baviera dopo l’avvistamento di droni non identificati cancellati 17 voli in partenza, deviati altri 15 in arrivo; bloccati a terra quasi tremila viaggiatori. Germania, chiuso per diverse ore l’aeroporto di Monaco: cos’è successo? Chiuso per diverse ore nella notte l’aeroporto di Monaco di Baviera . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
