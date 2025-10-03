Germania avvistati droni a Monaco | chiuso l’aeroporto per 7 ore cresce lo stato d’allerta
L'allerta in Germania è massima. Solo lo scorso mercoledì, nel Paese si è verificata un'esplosione e successivamente è stato ricevuto un allarme bomba riguardante l'Oktoberfest, la celebre festa della birra che si svolge a Monaco. A questo si aggiunge ora l'attenzione nei confronti dei droni avvistati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Nuovi sorvoli di #droni non identificati in #Danimarca e #Norvegia sopra importanti basi militari. Copenaghen parla di 'attacco ibrido' alludendo a un possibile coinvolgimento russo. Velivoli avvistati anche al confine danese con la Germania.
Nuovi sorvoli di #droni non identificati in #Danimarca e #Norvegia sopra importanti basi militari. Copenaghen parla di 'attacco ibrido' alludendo a un possibile coinvolgimento russo. Velivoli avvistati anche al confine danese con la Germania.
Germania, riprendono voli nello scalo di Monaco dopo allarme droni - Sono ripresi stamani verso le 5:50 i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera, chiuso ieri sera in seguito all'avvistamento di droni sospetti.
Germania, allarme droni all'aeroporto di Monaco: voli sospesi nella notte - Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre il controllo del traffico aereo tedesco