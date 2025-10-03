Germania allerta droni a Monaco Allarme anche in Belgio

Allarme droni in Germania, a Monaco di Baviera, e in Belgio: due episodi che accendono i riflettori sui rischi crescenti per la sicurezza europea. Nella tarda serata di giovedì, il controllo del traffico aereo tedesco (Dfs) ha limitato e poi sospeso del tutto i voli sull’aeroporto di Monaco, a seguito di diversi avvistamenti di droni tra le 21.30 e mezzanotte. Le piste sono state chiuse più volte, costringendo 17 aerei a restare a terra e 15 voli in arrivo a essere dirottati verso scali vicini, tra cui Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Oltre 3.000 passeggeri sono rimasti bloccati, molti dei quali hanno trascorso la notte nei terminal, dove la polizia e i vigili del fuoco hanno predisposto brandine e distribuito viveri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

