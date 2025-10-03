Germania allarme droni all’aeroporto di Monaco | voli sospesi nella notte

Attimi di tensione allaeroporto di Monaco di Baviera, in Germania. Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre il controllo del traffico aereo tedesco (DFS) ha limitato le operazioni di volo sullo scalo dalle 22:18 e in seguito le ha sospese del tutto a causa di diversi avvistamenti di droni. Diciassette voli non sono riusciti a decollare, con conseguenze per quasi 3.000 passeggeri. L’aeroporto di Monaco, si legge in una nota, in collaborazione con le compagnie aeree, si è immediatamente preso cura dei passeggeri nei terminal. Sono state allestite brandine e sono stati forniti coperte, bevande e snack. 🔗 Leggi su Lapresse.it

