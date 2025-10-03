Geraci Siculo fondi per chi investe in nuove attività o acquista casa nel borgo madonita
Un aiuto concreto per chi vuole avviare un’impresa o iniziare una nuova vita a Geraci Siculo. Il borgo madonita ha pubblicato un bando che mette a disposizione oltre 97 mila euro provenienti dal “Fondo di sostegno ai comuni marginali”, destinati a stimolare lo sviluppo economico locale e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: geraci - siculo
A Geraci Siculo terza edizione dell’infiorata: si celebra il Giubileo e la Madonna di Santa Maria Maggiore
La "carvaccata di vistiamara" a Geraci Siculo, in migliaia alla storica cavalcata dei pastori
La Giostra dei Ventimiglia: a Geraci Siculo 30 tra cavalieri e amazzoni si contendono il trofeo in palio
Festa di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia. Sabato 04 Ottobre 2025, Geraci Siculo. Il cammino continua . . . Web Graphic and Published By © Associazione Culturale Hyeracij Project #geracisiculo #visitgeracisiculo #borghitalia #visitsicily Vai su Facebook
Lotta ai tumori infantili, i monumenti si illuminano di luce dorata - All’iniziativa di Fiagop, a cui si affianca Aslti, hanno aderito i Comuni di Palermo, Geraci Siculo, Mussomeli e Villalba. - https://insanitas.it/dal-palazzo/2025/09/19/lotta-ai-tumori-infantili-i-monume - X Vai su X
Geraci Siculo, il comune mette a disposizione fondi per chi investe o sceglie di vivere nel borgo madonita - Un aiuto concreto per chi vuole avviare un’impresa o iniziare una nuova vita a Geraci Siculo. Segnala blogsicilia.it
Sensibilità per turismo disabile, a Geraci Siculo bandiera lilla - "Per l'impegno dell'amministrazione comunale non solo nel rendere il territorio sempre più accessibile, ma nel rendere fruibili anche le manifestazioni pubbliche e le esperienze turistiche ... Secondo ansa.it