genshin impact migliora la rappresentanza con nuove opzioni di personalizzazione

Le questioni legate alla rappresentanza etnica e culturale in Genshin Impact stanno ricevendo un'attenzione crescente, anche se le soluzioni proposte sembrano ancora insufficienti rispetto alle esigenze della community. Questo popolare action RPG sviluppato da HoYoverse ha spesso subito critiche per la mancanza di diversità nei personaggi, con accuse di whitewashing e una rappresentazione poco fedele delle culture ispiratrici delle sue nazioni. miglioramenti nella rappresentanza in genshin impact: un aggiornamento parziale. una nuova modalità di personalizzazione dei personaggi. Recenti leak indicano che HoYoverse sta lavorando a una funzione chiamata Miliastra Wonderland, che introdurrà un sistema di creazione e modifica del personaggio.

