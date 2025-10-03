Genova truffavano gli anziani con il trucco degli sms e investivano in criptovalute sequestrato un milione
Il raggiro è stato scoperto dai carabinieri grazie alla denuncia di un pensionato che si era visto portare via più di centomila euro. La banda era a Napoli E' andato a fare la spesa e quando ha provato a pagare con il bancomat la commessa gli ha detto, però, che non c’erano più soldi. Sul con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
