Genova | Molinari ' solidarietà a Salvini violenza non può avere spazio in democrazia'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Solidarietà al nostro segretario Matteo Salvini per l'inaccettabile minaccia di morte ricevuta a Genova, dove qualche violento si augura che faccia la fine di Charlie Kirk. Un episodio che emerge in un clima d'odio crescente alimentato anche da una certa sinistra, che soffia sul fuoco e cavalca le proteste di piazza per fare opposizione al governo". Così in una nota il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, segretario della Lega Piemonte. "Questa deriva non fa bene a nessuno e non può che peggiorare la tensione già esistente. Auspichiamo un abbassamento dei toni, la violenza non può avere spazio nel dibattito democratico", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Genova: Molinari, 'solidarietà a Salvini, violenza non può avere spazio in democrazia'

In questa notizia si parla di: genova - molinari

5678 studio vico tana 16 r Genova continuano le iniziative con le scuole di mattina con laboratori coreografici di danza moderna e video dance Le scuole interessate a partecipare possono contattare il 3356852841 Insegnante Riccardo Della Godenza - facebook.com Vai su Facebook

Genova: Molinari, 'solidarietà a Salvini, violenza non può avere spazio in democrazia' - "Solidarietà al nostro segretario Matteo Salvini per l'inaccettabile minaccia di morte ricevuta a Genova, dove qualche violento si augura che faccia la fine di Charlie Kirk ... Riporta iltempo.it

Salvini in Parlamento: “Le tratte principali del Nodo ferroviario di Genova pronte fra agosto 2025 e giugno 2026” - Genova – Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha fatto mercoledì durante un question time alla Camera il punto sulle grandi infrastrutture intorno al porto di Genova. Lo riporta ilsecoloxix.it